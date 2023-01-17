Вилкова Васса Мартемьянова
Место рождения
Дата рождения20.08.1876
Дата смерти08.12.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1876
Бракосочетание
27.01.1897
Рождение ребёнка
04.08.1899
Рождение ребёнка
30.05.1902
Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1903
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1904
Дочь: Гликерия Андреевна
Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1906
Рождение ребёнка
08.06.1908
Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1909
Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1912
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1914
Смерть
08.12.1919