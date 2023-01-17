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Вилкова Васса Мартемьянова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.08.1876

Дата смерти

08.12.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1876

Отец: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович

Мать: Мартемьянова Акилина Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.01.1897

Муж: Вилков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1899

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1902

Сын: Вилков Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1903

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1904

Дочь: Гликерия Андреевна

Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1906

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1908

Сын: Вилков Федор Андреевич

Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1909

Сын: Вилков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1912

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1914

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Вилков Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.12.1919
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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