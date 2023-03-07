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Ратникова Неонилла Мартемьянова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович

Мать: Мартемьянова Акилина Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1888

Муж: Ратников Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
25.09.1889

Сын: Ратников Пмв Роман Егорович

Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1891

Дочь: Феодосия Егоровна

Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1892

Сын: Ратников Петр Егорович

Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1894

Сын: Ратников Иван Егорович

Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1897

Сын: Ратников Ефрем Егорович

Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1898

Сын: Ратников Вов Евлампий Егорович

Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1901

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1902

Сын: Ратников Егор Егорович

Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1904

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1906

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1909

Сын: Ратников Василий Егорович

Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1910

Сын: Ратников Вов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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