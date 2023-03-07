Ратникова Неонилла Мартемьянова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
04.11.1888
Рождение ребёнка
25.09.1889
Сын: Ратников Пмв Роман Егорович
Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
25.05.1891
Дочь: Феодосия Егоровна
Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
04.06.1892
Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1894
Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
10.05.1897
Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
03.10.1898
Сын: Ратников Вов Евлампий Егорович
Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
28.06.1901
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
24.05.1902
Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1904
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1906
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
27.01.1909
Сын: Ратников Василий Егорович
Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
03.07.1910
Сын: Ратников Вов Андрей Егорович
Отец ребёнка: Ратников Георгий Андреевич
Смерть
Неизвестно