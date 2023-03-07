Ратников ВОВ Андрей Егорович
Место рождения
Дата рождения03.07.1910
Дата смерти15.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1910
Рождение ребёнка
05.11.1933
Сын: Ратников Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Ратникова Ефросинья Кондратьева
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Ратникова Ефросинья Кондратьева
Рождение ребёнка
01.05.1938
Сын: Ратников Николай Андреевич
Мать ребёнка: Ратникова Ефросинья Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1941
Ленинградская обл., Валдайский р-н, д. Язвищи, восточнее, 500 м