Мартемьянов Никанор Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Елизавета Никаноровна
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова
Сын: Мартемьянов Илларион Никанорович
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова
Дочь: Васильева Агафья Мартемьянова
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова
Сын: Мартемьянов Филипп Никанорович
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова
Дочь: Акилина Никаноровна
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова
Сын: Мартемьянов Степан Никанорович
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова
Дочь: Наталья Никаноровна
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова
Сын: Мартемьянов Матвей Никанорович
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова
Сын: Мартемьянов Петр Никанорович
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова
Дочь: Александра Никаноровна
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова
Сын: Мартемьянов Федор Никанорович
Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова