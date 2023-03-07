Мартемьянов Никанор Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартемьянов Никанор Авксентьевич

Мартемьянов Никанор Авксентьевич

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1858

Отец: Мартемьянов Авксентий Мартемьянович

Мать: Мартемьянова Акилина Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1878

Жена: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Село Телятниково
Рождение ребёнка
01.09.1879

Дочь: Елизавета Никаноровна

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1880

Сын: Мартемьянов Илларион Никанорович

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1883

Дочь: Васильева Агафья Мартемьянова

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.06.1884

Сын: Мартемьянов Филипп Никанорович

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1888

Дочь: Акилина Никаноровна

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1890

Сын: Мартемьянов Степан Никанорович

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1893

Дочь: Наталья Никаноровна

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1895

Сын: Мартемьянов Матвей Никанорович

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1897

Сын: Мартемьянов Петр Никанорович

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1900

Дочь: Александра Никаноровна

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1904

Сын: Мартемьянов Федор Никанорович

Мать ребёнка: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close