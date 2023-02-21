Семакина Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина Гликерия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1825

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Семакин Еремей

Рождение ребёнка
22.01.1830

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Семакин Еремей

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
11.01.1833

Сын: Семакин Павел

Отец ребёнка: Семакин Еремей

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семакин Василий

Отец ребёнка: Семакин Еремей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семакин Еремей

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