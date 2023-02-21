Семакина Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1825
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Семакин Еремей
Рождение ребёнка
22.01.1830
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Семакин Еремей
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
11.01.1833
Сын: Семакин Павел
Отец ребёнка: Семакин Еремей
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Василий
Отец ребёнка: Семакин Еремей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семакин Еремей