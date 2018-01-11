Семакин Павел
Место рожденияд. Укан, Удмуртия
Дата рождения11.01.1833
Дата смерти04.12.1910
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1833
Отец: Семакин Еремей
Мать: Семакина Гликерия
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
29.06.1864
Сын: Семакин Никифор
Мать ребёнка: Семакина Феодосия
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семакина Феодосия
Смерть
04.12.1910
с. Укан, Ярский район, Удмуртия