Семакин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакин Павел

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Место рождения

д. Укан, Удмуртия

Дата рождения

11.01.1833

Дата смерти

04.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1833

Отец: Семакин Еремей

Мать: Семакина Гликерия

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
29.06.1864

Сын: Семакин Никифор

Мать ребёнка: Семакина Феодосия

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семакина Феодосия

Смерть
04.12.1910
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
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