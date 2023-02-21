Семакин Еремей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семакин Петр
Мать: Семакина Евдокия
Рождение ребёнка
01.12.1825
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Семакина Гликерия
Рождение ребёнка
22.01.1830
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Семакина Гликерия
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
11.01.1833
Сын: Семакин Павел
Мать ребёнка: Семакина Гликерия
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Василий
Мать ребёнка: Семакина Гликерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семакина Гликерия