(Семакина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семакина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1825

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1825

Отец: Семакин Еремей

Мать: Семакина Гликерия

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