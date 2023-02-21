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(Семакина) Анна
(Семакина) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1825
Пол
Женский
Отец
Семакин Еремей
Мать
Семакина Гликерия
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1825
Отец:
Семакин Еремей
Мать:
Семакина Гликерия
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