Герольд 1 из винцгау — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерольд 1 из винцгау

Герольд 1 из винцгау

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

730

Дата смерти

01.07.784

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
758

Дочь: Хильдегарда из винцгау

Мать ребёнка: Эмма элеманская

Рождение ребёнка
760

Сын: Адриан орлеандский

Мать ребёнка: Эмма элеманская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эмма элеманская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрбио

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мегингоц

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уто

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роаберт

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удальрих 1

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герольд 2 младший

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Имма

Смерть
01.07.784
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