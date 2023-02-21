Герольд 1 из винцгау
Место рожденияНе указано
Дата рождения730
Дата смерти01.07.784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
758
Дочь: Хильдегарда из винцгау
Мать ребёнка: Эмма элеманская
Рождение ребёнка
760
Сын: Адриан орлеандский
Мать ребёнка: Эмма элеманская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эмма элеманская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эрбио
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мегингоц
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уто
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роаберт
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удальрих 1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герольд 2 младший
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Имма
Смерть
01.07.784