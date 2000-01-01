Эмма элеманская
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хнаби
Мать: не указана
Рождение ребёнка
758
Дочь: Хильдегарда из винцгау
Отец ребёнка: Герольд 1 из винцгау
Рождение ребёнка
760
Сын: Адриан орлеандский
Отец ребёнка: Герольд 1 из винцгау
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герольд 1 из винцгау
Смерть
Неизвестно