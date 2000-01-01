Эмма элеманская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭмма элеманская

Эмма элеманская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

710 г.р.

Мать

Не указана

Муж

730 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хнаби

Мать: не указана

Рождение ребёнка
758

Дочь: Хильдегарда из винцгау

Отец ребёнка: Герольд 1 из винцгау

Рождение ребёнка
760

Сын: Адриан орлеандский

Отец ребёнка: Герольд 1 из винцгау

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герольд 1 из винцгау

Смерть
Неизвестно
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