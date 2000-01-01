Хнаби
Место рожденияНе указано
Дата рождения710
Дата смерти788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
710
Отец: Хуохинг
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кант
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роберт
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмма элеманская
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эрсуинда саксонская
Смерть
788