Хнаби — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хнаби

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

710

Дата смерти

788

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
710

Отец: Хуохинг

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кант

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роберт

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмма элеманская

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эрсуинда саксонская

Смерть
788
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