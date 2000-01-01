Хильдегарда из винцгау
Место рожденияНе указано
Дата рождения758
Дата смерти30.04.783
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
758
Отец: Герольд 1 из винцгау
Мать: Эмма элеманская
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карл великий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аделаида
Отец ребёнка: Карл великий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лотарь
Отец ребёнка: Карл великий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ротруда
Отец ребёнка: Карл великий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карл юный
Отец ребёнка: Карл великий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карл великий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берта
Отец ребёнка: Карл великий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пипин
Отец ребёнка: Карл великий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизела
Отец ребёнка: Карл великий
Смерть
30.04.783