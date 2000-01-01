Хильдегарда из винцгау — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хильдегарда из винцгау

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

758

Дата смерти

30.04.783

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
758

Отец: Герольд 1 из винцгау

Мать: Эмма элеманская

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карл великий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аделаида

Отец ребёнка: Карл великий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотарь

Отец ребёнка: Карл великий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротруда

Отец ребёнка: Карл великий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карл юный

Отец ребёнка: Карл великий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Людовик 1 благочестивый

Отец ребёнка: Карл великий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берта

Отец ребёнка: Карл великий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пипин

Отец ребёнка: Карл великий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизела

Отец ребёнка: Карл великий

Смерть
30.04.783
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