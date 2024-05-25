Кулагина (Шимячкова) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина (Шимячкова) Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1819

Дата смерти

31.01.1900

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1819

Отец: Шимячков Михаил Никитович

Мать: Игнатова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
31.01.1839

Дочь: Кулагина Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
19.02.1841

Дочь: Кулагина Ефросинья Емельяновна

Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кулагин Яков Емельянович

Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кулагин Агей Емельянович

Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
12.04.1847

Сын: Емельянов Егор

Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович

Тиликтино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1849

Дочь: Емельянова Анна

Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Емельянов Иван

Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
28.05.1852

Дочь: Емельянова Александра

Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
11.05.1853

Сын: Емельянов Иван

Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Емельянов Герасим

Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович

Смерть
31.01.1900

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