Кулагина (Шимячкова) Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1819
Дата смерти31.01.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1819
Отец: Шимячков Михаил Никитович
Мать: Игнатова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1839
Дочь: Кулагина Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович
Рождение ребёнка
19.02.1841
Дочь: Кулагина Ефросинья Емельяновна
Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович
Рождение ребёнка
12.04.1847
Сын: Емельянов Егор
Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович
Тиликтино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1849
Дочь: Емельянова Анна
Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Емельянов Иван
Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович
Рождение ребёнка
28.05.1852
Дочь: Емельянова Александра
Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович
Рождение ребёнка
11.05.1853
Сын: Емельянов Иван
Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Емельянов Герасим
Отец ребёнка: Кулагин Емельян Федорович
Смерть
31.01.1900