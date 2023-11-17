Емельянов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Кулагин Емельян Федорович

Мать: Кулагина Ксения Михайловна

Смерть
1864
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