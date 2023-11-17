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Емельянов Егор
Емельянов Егор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
1864
Пол
Мужской
Отец
Кулагин Емельян Федорович
1819 г.р.
Мать
Кулагина (Шимячкова) Ксения Михайловна
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Кулагин Емельян Федорович
Мать:
Кулагина Ксения Михайловна
Смерть
1864
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