Кулагин Яков Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти05.02.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
17.06.1871
Дочь: Емельянова Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Кулагина Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Емельянова Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Кулагина Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
19.08.1876
Сын: Емельянов Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Кулагина Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
?.08.1877
Сын: Емельянов Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Кулагина Анастасия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1913
от грыжи