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Кулагин Яков Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

05.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Кулагин Емельян Федорович

Мать: Кулагина Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
17.06.1871

Дочь: Емельянова Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Кулагина Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Емельянова Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Кулагина Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
19.08.1876

Сын: Емельянов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Кулагина Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
?.08.1877

Сын: Емельянов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Кулагина Анастасия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина Анастасия Егоровна

Смерть
05.02.1913
от грыжи
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