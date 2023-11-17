Кулагина Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулагина Анастасия Егоровна

Кулагина Анастасия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1871

Дочь: Емельянова Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Кулагин Яков Емельянович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Емельянова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Кулагин Яков Емельянович

Рождение ребёнка
19.08.1876

Сын: Емельянов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Кулагин Яков Емельянович

Рождение ребёнка
?.08.1877

Сын: Емельянов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Кулагин Яков Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагин Яков Емельянович

Смерть
После 1877
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close