Кулагина Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1871
Дочь: Емельянова Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Кулагин Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Емельянова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Кулагин Яков Емельянович
Рождение ребёнка
19.08.1876
Сын: Емельянов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Кулагин Яков Емельянович
Рождение ребёнка
?.08.1877
Сын: Емельянов Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Кулагин Яков Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1877