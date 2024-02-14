Жалялетдинов Сибгатулла
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Камаев Жалялетдин
Мать: (Низаметдин Кызы) Жамиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камаева) Нясимя
Мать ребёнка: Моршидя Мухаметжан Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Ахмят
Мать ребёнка: Моршидя Мухаметжан Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Сямиулла
Мать ребёнка: Моршидя Мухаметжан Кызы
Рождение ребёнка
1902
Сын: Камаев Хамидулла
Мать ребёнка: Моршидя Мухаметжан Кызы
Рождение ребёнка
1909
Сын: Камаев Исхак
Мать ребёнка: Моршидя Мухаметжан Кызы
Смерть
Неизвестно