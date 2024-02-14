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Жалялетдинов Сибгатулла

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Камаев Жалялетдин

Мать: (Низаметдин Кызы) Жамиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камаева) Нясимя

Мать ребёнка: Моршидя Мухаметжан Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Ахмят

Мать ребёнка: Моршидя Мухаметжан Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Сямиулла

Мать ребёнка: Моршидя Мухаметжан Кызы

Рождение ребёнка
1902

Сын: Камаев Хамидулла

Мать ребёнка: Моршидя Мухаметжан Кызы

Рождение ребёнка
1909

Сын: Камаев Исхак

Мать ребёнка: Моршидя Мухаметжан Кызы

Смерть
Неизвестно

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