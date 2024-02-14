Камаев Жалялетдин
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Камаев Юсиф
Мать: (Манасытова) Белкия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Халил
Мать ребёнка: (Низаметдин Кызы) Жамиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Хасян
Мать ребёнка: (Низаметдин Кызы) Жамиля
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: (Низаметдин Кызы) Жамиля
Рождение ребёнка
1888
Сын: Камаев Умяр
Мать ребёнка: (Низаметдин Кызы) Жамиля
Смерть
Неизвестно