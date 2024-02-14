Моршидя Мухаметжан Кызы
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1879
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Мухаметжан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камаева) Нясимя
Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Ахмят
Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камаев Сямиулла
Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла
Рождение ребёнка
1902
Сын: Камаев Хамидулла
Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла
Рождение ребёнка
1909
Сын: Камаев Исхак
Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла