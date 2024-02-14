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Моршидя Мухаметжан Кызы

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1879

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Мухаметжан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камаева) Нясимя

Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Ахмят

Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Сямиулла

Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла

Рождение ребёнка
1902

Сын: Камаев Хамидулла

Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла

Рождение ребёнка
1909

Сын: Камаев Исхак

Отец ребёнка: Жалялетдинов Сибгатулла

Смерть
1964

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