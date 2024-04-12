Волоскова (-) Матрена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолоскова (-) Матрена Михайлова

Волоскова (-) Матрена Михайлова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Волосков Петр Федорович

Отец ребёнка: Волосков Федор Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Волосков Иван Федорович

Отец ребёнка: Волосков Федор Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Волосков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Волосков Федор Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Акулина Федоровна

Отец ребёнка: Волосков Федор Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Волосков Федор Иванов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосков Федор Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close