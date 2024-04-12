Волоскова (-) Матрена Михайлова
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Волосков Федор Иванов
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Волосков Федор Иванов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Волосков Михаил Федорович
Отец ребёнка: Волосков Федор Иванов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Акулина Федоровна
Отец ребёнка: Волосков Федор Иванов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Волосков Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно