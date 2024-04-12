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Волосков Федор Иванов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Волосков Иван

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Волосков Петр Федорович

Мать ребёнка: Волоскова Матрена Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Волосков Иван Федорович

Мать ребёнка: Волоскова Матрена Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Волосков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Волоскова Матрена Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Акулина Федоровна

Мать ребёнка: Волоскова Матрена Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Волоскова Матрена Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоскова Матрена Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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