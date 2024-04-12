Волосков Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Волосков Иван
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Волоскова Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Волоскова Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Волосков Михаил Федорович
Мать ребёнка: Волоскова Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Акулина Федоровна
Мать ребёнка: Волоскова Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Волоскова Матрена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно