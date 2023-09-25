Юринский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юринская) Зинаида

Мать ребёнка: Юринская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юринский Яков

Мать ребёнка: Юринская ?

Рождение ребёнка
1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юринская ?

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Карлина (Юринская) Матрёна

Мать ребёнка: Юринская ?

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Чупрова (Юринская) Анастасия (Надя)

Мать ребёнка: Юринская ?

Смерть
Неизвестно

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