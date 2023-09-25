Юринский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юринская) Зинаида
Мать ребёнка: Юринская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юринский Яков
Мать ребёнка: Юринская ?
Рождение ребёнка
1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юринская ?
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Карлина (Юринская) Матрёна
Мать ребёнка: Юринская ?
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Чупрова (Юринская) Анастасия (Надя)
Мать ребёнка: Юринская ?
Смерть
Неизвестно