Юринский Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юринский Иван
Мать: Юринская ?
Рождение ребёнка
?.05.1912
Дочь: Дзернейко Ольга
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1922
Сын: Юринский Фёдор
Мать ребёнка: ?
Читинская обл., Балейский р-н, с. Матусово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья (Кея)
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно