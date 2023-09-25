Юринский Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринский Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юринский Иван

Мать: Юринская ?

Рождение ребёнка
?.05.1912

Дочь: Дзернейко Ольга

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1922

Сын: Юринский Фёдор

Мать ребёнка: ?

Читинская обл., Балейский р-н, с. Матусово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья (Кея)

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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