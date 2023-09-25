Юринская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юринская) Зинаида
Отец ребёнка: Юринский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юринский Яков
Отец ребёнка: Юринский Иван
Рождение ребёнка
1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юринский Иван
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Карлина (Юринская) Матрёна
Отец ребёнка: Юринский Иван
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Чупрова (Юринская) Анастасия (Надя)
Отец ребёнка: Юринский Иван
Смерть
Неизвестно