Юринская ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринская ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юринская) Зинаида

Отец ребёнка: Юринский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юринский Яков

Отец ребёнка: Юринский Иван

Рождение ребёнка
1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юринский Иван

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Карлина (Юринская) Матрёна

Отец ребёнка: Юринский Иван

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Чупрова (Юринская) Анастасия (Надя)

Отец ребёнка: Юринский Иван

Смерть
Неизвестно

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