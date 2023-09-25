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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юринская) Лукерья (Кея)
Отец ребёнка: Юринский Яков
Рождение ребёнка
?.05.1912
Дочь: Дзернейко (Юринская) Ольга
Отец ребёнка: Юринский Яков
Рождение ребёнка
1922
Сын: Юринский Фёдор
Отец ребёнка: Юринский Яков