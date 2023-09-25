? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юринская) Лукерья (Кея)

Отец ребёнка: Юринский Яков

Рождение ребёнка
?.05.1912

Дочь: Дзернейко (Юринская) Ольга

Отец ребёнка: Юринский Яков

Рождение ребёнка
1922

Сын: Юринский Фёдор

Отец ребёнка: Юринский Яков

Мы используем куки для улучшения работы сайта.