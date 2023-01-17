Митряшкина (Николаева) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения19.04.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1924
Отец: Николаев Павел Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1947
Дочь: Денисова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Митряшкин Иван Захарович
Рождение ребёнка
15.11.1949
Дочь: Митряшкина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Митряшкин Иван Захарович
Рождение ребёнка
21.07.1957
Дочь: Евтушенко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Митряшкин Иван Захарович
Смерть
Неизвестно