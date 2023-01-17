Митряшкина (Николаева) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митряшкина (Николаева) Нина Павловна

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Место рождения

Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

19.04.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1924

Отец: Николаев Павел Михайлович

Мать: не указана

Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
27.09.1947

Дочь: Денисова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Митряшкин Иван Захарович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
15.11.1949

Дочь: Митряшкина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Митряшкин Иван Захарович

Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
21.07.1957

Дочь: Евтушенко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Митряшкин Иван Захарович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно
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