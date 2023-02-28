Митряшкин Иван Захарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1947
Дочь: Денисова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Митряшкина Нина Павловна
Рождение ребёнка
15.11.1949
Дочь: Митряшкина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Митряшкина Нина Павловна
Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
21.07.1957
Дочь: Евтушенко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Митряшкина Нина Павловна
Смерть
Неизвестно