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Митряшкин Иван Захарович

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Место рождения

Червленная, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Червленная, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
27.09.1947

Дочь: Денисова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Митряшкина Нина Павловна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
15.11.1949

Дочь: Митряшкина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Митряшкина Нина Павловна

Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
21.07.1957

Дочь: Евтушенко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Митряшкина Нина Павловна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно
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