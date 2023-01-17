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Денисова Лидия Ивановна

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

27.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1947

Отец: Митряшкин Иван Захарович

Мать: Митряшкина Нина Павловна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
21.05.1969

Сын: Денисов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Денисов Владимир Маркович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1973

Сын: Денисов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Денисов Владимир Маркович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Владимир Маркович

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