Денисова Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.09.1947
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1947
Отец: Митряшкин Иван Захарович
Мать: Митряшкина Нина Павловна
Рождение ребёнка
21.05.1969
Сын: Денисов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Денисов Владимир Маркович
Рождение ребёнка
06.03.1973
Сын: Денисов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Денисов Владимир Маркович
Бракосочетание
Неизвестно