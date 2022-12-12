Денисов Владимир Маркович
Место рождения
Дата рождения07.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1969
Сын: Денисов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Денисова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1973
Сын: Денисов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Денисова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Лидия Ивановна