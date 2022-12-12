Денисов Владимир Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Владимир Маркович

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Место рождения

Дуленков

Дата рождения

07.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1969

Сын: Денисов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Денисова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1973

Сын: Денисов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Денисова Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Лидия Ивановна

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