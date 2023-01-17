Николаев Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1924

Дочь: Митряшкина Нина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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