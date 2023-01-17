Николаев Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1924
Дочь: Митряшкина Нина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика