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Егоров - Серов Емельян Егорович

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Егоров Василий Емельянович

Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Егоров Иван Емельянович

Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1872

Сын: Егоров Петр Емельянович

Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Егоров Степан Емельянович

Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1878

Сын: Егоров Семен Емельянович

Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Егоров Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1883

Дочь: Солянова Мария Егорова

Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1886

Дочь: Агафья Емельяновна

Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1888

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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