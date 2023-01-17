Егоров - Серов Емельян Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Егоров Василий Емельянович
Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
22.06.1872
Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Егоров Степан Емельянович
Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
08.04.1878
Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
01.11.1880
Сын: Егоров Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
23.07.1883
Дочь: Солянова Мария Егорова
Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
01.02.1886
Дочь: Агафья Емельяновна
Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
14.02.1888
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Егорова Ксения Федоровна
Смерть
Неизвестно