Егорова Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Егоров Василий Емельянович
Отец ребёнка: Егоров - Серов Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Егоров - Серов Емельян Егорович
Рождение ребёнка
22.06.1872
Отец ребёнка: Егоров - Серов Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Егоров Степан Емельянович
Отец ребёнка: Егоров - Серов Емельян Егорович
Рождение ребёнка
08.04.1878
Отец ребёнка: Егоров - Серов Емельян Егорович
Рождение ребёнка
01.11.1880
Сын: Егоров Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Егоров - Серов Емельян Егорович
Рождение ребёнка
23.07.1883
Дочь: Солянова Мария Егорова
Отец ребёнка: Егоров - Серов Емельян Егорович
Рождение ребёнка
01.02.1886
Дочь: Агафья Емельяновна
Отец ребёнка: Егоров - Серов Емельян Егорович
Рождение ребёнка
14.02.1888
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Егоров - Серов Емельян Егорович
Смерть
Неизвестно