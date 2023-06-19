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Егоров Иван Емельянович

Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Егоров - Серов Емельян Егорович

Мать: Егорова Ксения Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1892

Жена: Егорова Прасковья (Григорьевна)

Рождение ребёнка
19.03.1894

Сын: Егоров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Егорова Прасковья (Григорьевна)

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1895

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья (Григорьевна)

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1897

Сын: Егоров Петр Иванович

Мать ребёнка: Егорова Прасковья (Григорьевна)

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1898

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья (Григорьевна)

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1899

Сын: Егоров Иван Иванович

Мать ребёнка: Егорова Прасковья (Григорьевна)

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.02.1902

Жена: Егорова Минодора Игнатова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно