Егоров Иван Емельянович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
09.11.1892
Рождение ребёнка
19.03.1894
Мать ребёнка: Егорова Прасковья (Григорьевна)
Рождение ребёнка
28.10.1895
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья (Григорьевна)
Рождение ребёнка
04.05.1897
Сын: Егоров Петр Иванович
Мать ребёнка: Егорова Прасковья (Григорьевна)
Рождение ребёнка
16.05.1898
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья (Григорьевна)
Рождение ребёнка
17.07.1899
Сын: Егоров Иван Иванович
Мать ребёнка: Егорова Прасковья (Григорьевна)
Бракосочетание
11.02.1902
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно