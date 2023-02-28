Егорова Прасковья (Григорьевна)
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти10.06.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1892
Рождение ребёнка
19.03.1894
Отец ребёнка: Егоров Иван Емельянович
Рождение ребёнка
28.10.1895
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Емельянович
Рождение ребёнка
04.05.1897
Сын: Егоров Петр Иванович
Отец ребёнка: Егоров Иван Емельянович
Рождение ребёнка
16.05.1898
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Емельянович
Рождение ребёнка
17.07.1899
Сын: Егоров Иван Иванович
Отец ребёнка: Егоров Иван Емельянович
Смерть
10.06.1901
Причина смерти: тиф