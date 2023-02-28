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Егорова Прасковья (Григорьевна)

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

10.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1892

Муж: Егоров Иван Емельянович

Рождение ребёнка
19.03.1894

Сын: Егоров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Емельянович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1895

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Емельянович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1897

Сын: Егоров Петр Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Емельянович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1898

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Емельянович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1899

Сын: Егоров Иван Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Емельянович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.06.1901
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: тиф
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