Солянова Мария Егорова
Место рождения
Дата рождения23.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1883
Рождение ребёнка
27.04.1902
Дочь: Пелагея Борисовна
Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич
Бракосочетание
09.?.1902
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1905
Дочь: Елена Борисовна
Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1906
Сын: Солянов Александр Борисович
Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
08.10.1909
Дочь: Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1912
Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1914
Дочь: Александра Борисовна
Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1915
Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1916
Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич
Смерть
Неизвестно