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Солянова Мария Егорова

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1883

Отец: Егоров - Серов Емельян Егорович

Мать: Егорова Ксения Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1902

Дочь: Пелагея Борисовна

Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1902

Муж: Солянов Борис Васильевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1905

Дочь: Елена Борисовна

Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1906

Сын: Солянов Александр Борисович

Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1909

Дочь: Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1912

Сын: Солянов Иван Борисович

Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1914

Дочь: Александра Борисовна

Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1915

Сын: Солянов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1916

Сын: Солянов Михаил Борисович

Отец ребёнка: Солянов Борис Васильевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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