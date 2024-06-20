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Заболдин Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Заболдин Григорий Александрович

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Федосеева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Заболдин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Заболдин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Заболдин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Смерть
Неизвестно

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