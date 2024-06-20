Заболдин Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Заболдин Григорий Александрович
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Федосеева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Заболдин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Заболдин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Иоанн
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Заболдин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Смерть
Неизвестно