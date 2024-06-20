Пелагея Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Павловна

Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Федосеева Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Заболдин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Заболдин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Иоанн

Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Заболдин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.