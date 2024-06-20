Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Федосеева Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Заболдин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Заболдин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Иоанн
Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Заболдин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Заболдин Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно