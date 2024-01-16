Лисица Емельян Андреевич
Место рожденияУкраина
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Лисица Андрей
Украина
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Лисица Афанасий? Емельянович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Меланья Емельяновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: ... Емельяновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Лисица Александр Емельянович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно