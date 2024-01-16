Лисица Емельян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Емельян Андреевич

Место рождения

Украина

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лисица Андрей

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Лисица Афанасий? Емельянович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Меланья Емельяновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: ... Емельяновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Лисица Пётр Емельянович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Лисица Александр Емельянович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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