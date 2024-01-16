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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Лисица Афанасий? Емельянович

Отец ребёнка: Лисица Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Меланья Емельяновна

Отец ребёнка: Лисица Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: ... Емельяновна

Отец ребёнка: Лисица Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Лисица Пётр Емельянович

Отец ребёнка: Лисица Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Лисица Александр Емельянович

Отец ребёнка: Лисица Емельян Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисица Емельян Андреевич

Смерть
Неизвестно
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