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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Лисица Афанасий? Емельянович
Отец ребёнка: Лисица Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Меланья Емельяновна
Отец ребёнка: Лисица Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: ... Емельяновна
Отец ребёнка: Лисица Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Лисица Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Лисица Александр Емельянович
Отец ребёнка: Лисица Емельян Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно