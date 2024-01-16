Лисица Пётр Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Пётр Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

04.04.1942

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лисица Емельян Андреевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
Неизвестно
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Смерть
04.04.1942
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
д. Павлово Смоленской области
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