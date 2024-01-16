Лисица Пётр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти04.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Лисица Емельян Андреевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
Неизвестно
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Смерть
04.04.1942
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
д. Павлово Смоленской области