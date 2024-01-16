(Лисица) Меланья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лисица) Меланья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Лисица Емельян Андреевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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