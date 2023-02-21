Каневская (Зеленко) Францишка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каневская (Зеленко) Францишка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

07.01.1903

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Зеленко Адам

Мать: Зеленко Констанция

Рождение ребёнка
08.06.1869

Дочь: Поздняк Марианна

Отец ребёнка: Каневский Казимир

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
Рождение ребёнка
04.07.1874

Сын: Каневский Иосиф

Отец ребёнка: Каневский Казимир

Рождение ребёнка
30.11.1876

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Каневский Казимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мрук Агнешка

Отец ребёнка: Каневский Казимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзицкая Анна

Отец ребёнка: Каневский Казимир

Смерть
07.01.1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
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