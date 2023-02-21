Каневская (Зеленко) Францишка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти07.01.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Зеленко Адам
Мать: Зеленко Констанция
Рождение ребёнка
08.06.1869
Дочь: Поздняк Марианна
Отец ребёнка: Каневский Казимир
Колпино
Рождение ребёнка
04.07.1874
Сын: Каневский Иосиф
Отец ребёнка: Каневский Казимир
Рождение ребёнка
30.11.1876
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Каневский Казимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мрук Агнешка
Отец ребёнка: Каневский Казимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзицкая Анна
Отец ребёнка: Каневский Казимир
Смерть
07.01.1903
Колпино