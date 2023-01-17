Зеленко Адам
Место рожденияВитебская губерния Дисненский уезд
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти27.11.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебская губерния Дисненский уезд
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Каневская Францишка
Мать ребёнка: Зеленко Констанция
Смерть
27.11.1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино