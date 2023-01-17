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Зеленко Адам

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Место рождения

Витебская губерния Дисненский уезд

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

27.11.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская губерния Дисненский уезд
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Каневская Францишка

Мать ребёнка: Зеленко Констанция

Смерть
27.11.1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
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