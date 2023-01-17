Поздняк (Каневская) Марианна
Место рождения
Дата рождения08.06.1869
Дата смерти06.02.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1869
Отец: Каневский Казимир
Мать: Каневская Францишка
Колпино
Рождение ребёнка
1903
Сын: Поздняк Константин
Отец ребёнка: Поздняк Адам Андреевич
Колпино
Рождение ребёнка
?.07.1905
Сын: Поздняк Павел
Отец ребёнка: Поздняк Адам Андреевич
Колпино
Рождение ребёнка
26.01.1908
Дочь: Слесарева Юлия
Отец ребёнка: Поздняк Адам Андреевич
Колпино
Рождение ребёнка
11.01.1911
Сын: Поздняк Иван
Отец ребёнка: Поздняк Адам Андреевич
Колпино
Смерть
06.02.1916
Колпино