Поздняк (Каневская) Марианна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздняк (Каневская) Марианна

Поздняк (Каневская) Марианна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.06.1869

Дата смерти

06.02.1916

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1869

Отец: Каневский Казимир

Мать: Каневская Францишка

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
Рождение ребёнка
1903

Сын: Поздняк Константин

Отец ребёнка: Поздняк Адам Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
Рождение ребёнка
?.07.1905

Сын: Поздняк Павел

Отец ребёнка: Поздняк Адам Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
Рождение ребёнка
26.01.1908

Дочь: Слесарева Юлия

Отец ребёнка: Поздняк Адам Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
Рождение ребёнка
11.01.1911

Сын: Поздняк Иван

Отец ребёнка: Поздняк Адам Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
Смерть
06.02.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close