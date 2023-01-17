Слесарева (Поздняк) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слесарева (Поздняк) Юлия

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

26.01.1908

Дата смерти

Около 16.02.1994

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1931 г.р.
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1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1908

Отец: Поздняк Адам Андреевич

Мать: Поздняк Марианна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
Бракосочетание
22.11.1930

Муж: Слесарев Федор Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
Рождение ребёнка
08.10.1931

Сын: Слесарев Владимир

Отец ребёнка: Слесарев Федор Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
Рождение ребёнка
18.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слесарев Федор Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1942

Сын: Слесарев Пётр

Отец ребёнка: Слесарев Федор Иванович

Челябинск
Рождение ребёнка
31.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слесарев Федор Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Около 16.02.1994
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Колпино
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