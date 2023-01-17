Слесарева (Поздняк) Юлия
Место рождения
Дата рождения26.01.1908
Дата смертиОколо 16.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1908
Отец: Поздняк Адам Андреевич
Мать: Поздняк Марианна
Колпино
Бракосочетание
22.11.1930
Колпино
Рождение ребёнка
08.10.1931
Сын: Слесарев Владимир
Отец ребёнка: Слесарев Федор Иванович
Колпино
Рождение ребёнка
18.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слесарев Федор Иванович
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Рождение ребёнка
03.05.1942
Сын: Слесарев Пётр
Отец ребёнка: Слесарев Федор Иванович
Челябинск
Рождение ребёнка
31.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слесарев Федор Иванович
Смерть
Около 16.02.1994
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
Колпино