Дзицкая (Каневская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзицкая (Каневская) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каневский Казимир

Мать: Каневская Францишка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзицкий Феликс-Роберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзицкий Феликс-Роберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзицкий Феликс-Роберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзицкий Феликс-Роберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дзицкий Феликс-Роберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзицкий Феликс-Роберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзицкий Феликс-Роберт

Смерть
Неизвестно
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