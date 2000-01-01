Дзицкий Феликс-Роберт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дзицкая Анна
Смерть
1918