Яковлева (Данилова) Ксения Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Григорьев-Петров-Торбин Сергей Трофимович
Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич
Сын: Григорьев-Петров-Торбин Сергей Трофимович
Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич
Сын: Григорьев-Петров-Торбин Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич
Дочь: Григорьева-Петрова-Торбина Стефанида Трофимовна
Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич
Дочь: Григорьева-Петрова-Торбина Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич
Сын: Григорьев-Петров-Торбин Василий Трофимович
Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич
Сын: Григорьев-Петров-Торбин Василий Трофимович
Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич
Сын: Григорьев-Петров-Торбин Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич
Дочь: Григорьева-Петрова-Торбина Евфросиния Трофимовна
Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич
Сын: Григорьев-Петров-Торбин Иоанн Трофимович
Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич
Сын: Григорьев-Петров-Торбин Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич