Яковлева (Данилова) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Данилова) Ксения Алексеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

1783 г.р.

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Яковлев-Поляков Алексей Даниилович

Мать: Татьяна Даниловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров-Торбин Трофим Никитич

Рождение ребёнка
22.09.1828 ст.

Сын: Григорьев-Петров-Торбин Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1830 ст.

Сын: Григорьев-Петров-Торбин Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1833 ст.

Сын: Григорьев-Петров-Торбин Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1834 ст.

Дочь: Григорьева-Петрова-Торбина Стефанида Трофимовна

Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1836 ст.

Дочь: Григорьева-Петрова-Торбина Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1838 ст.

Сын: Григорьев-Петров-Торбин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1840 ст.

Сын: Григорьев-Петров-Торбин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1842 ст.

Сын: Григорьев-Петров-Торбин Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1843 ст.

Дочь: Григорьева-Петрова-Торбина Евфросиния Трофимовна

Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1846 ст.

Сын: Григорьев-Петров-Торбин Иоанн Трофимович

Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1848 ст.

Сын: Григорьев-Петров-Торбин Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Петров-Торбин Трофим Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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