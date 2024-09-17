Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.01.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1807 г.р.

Жена

1842 г.р.
1847 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1842 ст.

Отец: Петров-Торбин (Григорьев) Трофим Никитич

Мать: Яковлева (Данилова) Ксения Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.02.1863 ст.

Жена: Лаврентьева-Сергеева (Иванова-Иоаннова) Ирина Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1865 ст.

Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Лаврентьева-Сергеева (Иванова-Иоаннова) Ирина Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1867 ст.

Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Иаков (Яков) Михайлович

Мать ребёнка: Лаврентьева-Сергеева (Иванова-Иоаннова) Ирина Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1868 ст.

Жена: Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1868 ст.

Дочь: Никитина-Григорьева-Петрова-Торбина (Трофимова) Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1871 ст.

Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Максим Михайлович

Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1873 ст.

Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1874 ст.

Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Моисей Михайлович

Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1877 ст.

Дочь: Никитина-Григорьева-Петрова-Торбина (Трофимова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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