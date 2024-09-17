Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович
Место рождения
Дата рождения06.01.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Лаврентьева-Сергеева (Иванова-Иоаннова) Ирина Иларионовна
Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Иаков (Яков) Михайлович
Мать ребёнка: Лаврентьева-Сергеева (Иванова-Иоаннова) Ирина Иларионовна
Дочь: Никитина-Григорьева-Петрова-Торбина (Трофимова) Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна
Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Максим Михайлович
Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна
Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Василий Михайлович
Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна
Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Моисей Михайлович
Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна
Дочь: Никитина-Григорьева-Петрова-Торбина (Трофимова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна