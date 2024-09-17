Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.12.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1823 г.р.

Муж

1842 г.р.
1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1847 ст.

Отец: Феодоров-Курицын (Иоаннов) Алексей Иоаннович (Иванович)

Мать: Данилова (Киприянова) Ульяна Марковна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1868 ст.

Муж: Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1868 ст.

Дочь: Никитина-Григорьева-Петрова-Торбина (Трофимова) Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1871 ст.

Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Максим Михайлович

Отец ребёнка: Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1873 ст.

Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Василий Михайлович

Отец ребёнка: Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1874 ст.

Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Моисей Михайлович

Отец ребёнка: Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1877 ст.

Дочь: Никитина-Григорьева-Петрова-Торбина (Трофимова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.04.1877 ст.

Муж: Митрофанов Егор Митрофанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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