Феодорова-Курицына (Иоаннова) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Феодоров-Курицын (Иоаннов) Алексей Иоаннович (Иванович)
Дочь: Никитина-Григорьева-Петрова-Торбина (Трофимова) Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович
Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Максим Михайлович
Отец ребёнка: Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович
Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Василий Михайлович
Отец ребёнка: Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович
Сын: Никитин-Григорьев-Петров-Торбин (Трофимов) Моисей Михайлович
Отец ребёнка: Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович
Дочь: Никитина-Григорьева-Петрова-Торбина (Трофимова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Григорьев-Петров-Торбин (Никитин) Михаил Трофимович